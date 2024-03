Restaurant Brands Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Bei einer Dividende von 2,85 % liegt die Ausschüttung von Restaurant Brands im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (4,2 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,35 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Ein weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Restaurant Brands eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Zudem verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Restaurant Brands.

Analysten bewerten die Aktie von Restaurant Brands langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor, wovon 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine Einschätzung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Basis. Das Kursziel wird im Mittel auf 90 CAD geschätzt, was einer Erwartung von -18,52 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Restaurant Brands liegt bei 23,58, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.