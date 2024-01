Restaurant Brands Aktie: So kann es weitergehen!

Restaurant Brands wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,66 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,74 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Restaurant Brands eine Performance von 23,2 Prozent, was einer Outperformance von +22,64 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite sogar um 28,22 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung "Gut" führt. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien, dass es auch 7 negative Signale gibt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Restaurant Brands im Vergleich zur Branche Hotels Restaurants und Freizeit eine niedrigere Dividendenrendite von 2,85 % auf, was 1,17 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.