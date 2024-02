Respiri Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Respiri bleibt neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Respiri beschäftigte. Die Dividendenpolitik von Respiri erhält hingegen eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -102,18 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Respiri zu beobachten, was zu einer schlechten Bewertung durch die Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhielt insgesamt weniger Aufmerksamkeit als üblich, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Respiri zeigt eine neutrale Situation an, da der RSI bei 40 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und deutet auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Respiri in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividendenpolitik und den Relative Strength Index.