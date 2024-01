Respiri Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Respiri heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Respiri weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Respiri weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Respiri 102,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 102 Prozent. Aus dieser Perspektive ist die Aktie im Vergleich zu anderen eher ein unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Respiri-Aktie aktuell 0,04 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,028 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,03 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Respiri also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Respiri lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Respiri in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".