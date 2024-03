Resources Energy Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten Wochen konnte bei & Energy eine deutlich positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu erkennen war. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält & Energy daher eine Bewertung von "Gut" für dieses Kriterium.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier wurde zuletzt vor allem positiv über & Energy diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der & Energy mit 0,009 AUD derzeit -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der & Energy liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für die & Energy.