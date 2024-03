Resource Base Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse von Resource Base zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,12 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,041 AUD liegt, was einer Abweichung von -65,83 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,06 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs von -31,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Resource Base. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Resource Base-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Resource Base führt.