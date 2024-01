Resortvers Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Phoenix Rising Cos liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Phoenix Rising Cos jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" eingestuft.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Phoenix Rising Cos überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie eine Einstufung als "gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ist Phoenix Rising Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz von 28,15 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "schlecht".