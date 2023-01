Resonetics übernimmt das Geschäft von SAES Medical Nitinol

Finanztrends Video zu Palladium



Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) -Erweiterung der Kapazitäten für die Herstellung von Nitinol-Rohstoffen und -Komponenten, um dem wachsenden Bedarf der Branche an technologischen Fortschritten in einer Reihe von therapeutischen Bereichen gerecht zu werdenResonetics gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über die Übernahme der Memry Corporation und SAES Smart Materials, Inc. von SAES Getters S.p.A, Mailand, Italien, unterzeichnet hat. Beide übernommenen Unternehmen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten und sind in Bethel (Connecticut), New Hartford (New York) und Menlo Park (Kalifornien) tätig. Resonetics wird von Fonds unterstützt, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle und dem führenden Private-Equity-Unternehmen GTCR verwaltet werden. Die Transaktion wird mit 900 Millionen US-Dollar bewertet.„SAES Medical Nitinol ist ein führender Anbieter für die Medizingerätebranche mit einer breiten Palette von Fähigkeiten, die sich zu 100 % auf Nitinol konzentrieren. Diese neuartige superelastische Formgedächtnislegierung ermöglicht viele technologische Fortschritte in einer wachsenden Anzahl von therapeutischen Bereichen, einschließlich strukturelle Herzerkrankungen, periphere Gefäßerkrankungen, Elektrophysiologie, neurovaskuläre Erkrankungen und Orthopädie", sagte Tom Burns, Präsident und CEO von Resonetics. „Nach Abschluss des Geschäfts wird Resonetics über das Angebot und die Reichweite verfügen, um den wachsenden Kundenbedarf an Nitinol-Material, -Komponenten und -Implantaten besser bedienen zu können. Wir werden weiterhin ein hohes Dienstleistungsniveau für alle unsere Kunden bieten, einschließlich für Vertragshersteller, die in der Medizinproduktebranche tätig sind. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden durch diese Transaktion erweiterte Optionen und Produkte anzubieten und mit den 550 Mitarbeitern von SAES Medical Nitinol zusammenzuarbeiten, die unserem Team nach Abschluss der Übernahme beitreten werden."„Wir freuen uns, die Geschäftsführung von Resonetics bei der Umsetzung einer Strategie für hohes Wachstum zu unterstützen, um seine Plattform von differenzierten Fähigkeiten zu stärken und seine Kunden besser bedienen zu können", sagte Robert Schmidt, Managing Director mit Spezialgebiet Gesundheitswesen bei Carlyle. „Wir glauben, dass Resonetics und SAES Medical Nitinol sich in hohem Maße ergänzen, und diese Kombination wird unserer Ansicht nach zu einem noch stärkeren Serviceangebot für große Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt führen."„GTCR ist bestrebt, dieses zusätzliche Kapital in Resonetics zu investieren, um das anhaltende starke Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, und ist der Meinung, dass die Übernahme von SAES Medical Nitinol das Portfolio von Resonetics mit einzigartigen Produkten und Dienstleistungen für die Medizinprodukte-Community stärken wird", sagte Sean Cunningham, Managing Director und Co-Head of Healthcare bei GTCR. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von SAES Medical Nitinol durch unsere kontinuierliche Unterstützung des Resonetics-Geschäfts."Resonetics betreibt derzeit Nitinol-Kompetenzzentren in San Diego, Kalifornien, und Or Akiva, Israel, mit Schwerpunkt auf den Bereichen Laserschnitt, Flechten, Formgebung und Elektropolierung. Darüber hinaus ist Resonetics führend bei der zentrierlosen Schleifung von Nitinoldraht mit Betrieben in Blaine, Minnesota, und Alajuela, Costa Rica. Das Geschäft von Memry wird umfangreiche Fähigkeiten in der Elektroerosion sowie der zusätzlichen Laserverarbeitung, dem zentrierlosen Schleifen und der Herstellung von Rohren, Blechen und Drähten aus Nitinol bereitstellen. SAES Smart Materials erzeugt das Nitinol-Rohmaterial aus Nickel und Titan und wandelt es in verschiedene Formfaktoren um.Es wird erwartet, dass die Transaktion im Jahr 2023 abgeschlossen wird, wenn bis dahin die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt und weitere Abschlussbedingungen erfüllt werden können, einschließlich der Genehmigung des Vorstands von SAES Getters S.p.A. Bis zum Abschluss der Transaktion wird jedes Unternehmen unabhängig voneinander operieren. Mediobanca S.p.A. fungierte als exklusiver Finanzberater für Resonetics.Informationen zu ResoneticsResonetics wurde 1987 gegründet und ist ein Pionier für Lösungen in den Bereichen fortgeschrittene Maschinenbautechnik, Produktentwicklung, Prototyping und Fertigung in den Biowissenschaften. Resonetics ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Laserverarbeitung, zentrierloses Schleifen, Nitinol-Verarbeitung, dünnwandige Edelstahl- und Edelmetallrohre, photochemische Bearbeitung, Mikrofluidik, Sensorlösungen und medizinische Energietechnik. Mit strategisch platzierten AGILE-Produktentwicklungszentren und Lightspeed Labs setzt sich Resonetics für Qualität, Geschwindigkeit, Innovation und ein großartiges Kundenerlebnis ein. Das Unternehmen ist nach ISO 13485:2016 zertifiziert und unterhält mehr als 14 Standorte sowie über 2.000 Partner in den USA, Kanada, Costa Rica, Israel und der Schweiz. Resonetics wird von den führenden Private-Equity-Unternehmen Carlyle und GTCR unterstützt. Erfahren Sie mehr auf www.resonetics.com.Informationen zu CarlyleCarlyle ist ein globales Investmentunternehmen mit umfassender Branchenerfahrung, das Privatkapital in drei Geschäftsbereichen einsetzt: Global Private Equity, Global Credit und Global Investment Solutions. Mit einem verwalteten Vermögen von 369 Milliarden-Dollar zum 30. September 2022 verfolgt Carlyle den Zweck, klug zu investieren und für seine Investoren, Portfoliounternehmen und die Gemeinschaften, in denen wir leben und investieren, einen Mehrwert zu schaffen. Carlyle beschäftigt mehr als 2.100 Mitarbeiter in 29 Büros auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf www.carlyle.com. Folgen Sie Carlyle auf Twitter: @One Carlyle.Informationen zu GTCRGTCR wurde 1980 gegründet und ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das Pionierarbeit mit The Leaders Strategy™ geleistet hat. Diese Strategie ist darauf ausgerichtet, Führungskräfte in Kernbereichen zu finden und Partnerschaften mit ihnen zu schließen, um marktführende Unternehmen durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen zu identifizieren, zu erwerben und aufzubauen. GTCR konzentriert sich auf Investitionen in transformatives Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Business und Verbraucherservices, Finanzdienstleistungen und Technologie, Gesundheit und Technologie und Medien und Telekommunikation. Seit seiner Gründung hat GTCR mehr als 24 Milliarden US-Dollar in mehr als 270 Unternehmen investiert, und das Unternehmen verwaltet derzeit mehr als 26 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital. GTCR hat seinen Sitz in Chicago und unterhält Niederlassungen in New York und West Palm Beach. GTCR ist seit 2018 ein Aktieninvestor in Resonetics. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.gtcr.com, und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/708857/Resonetics_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3750928-1&h=1643954740&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3750928-1%26h%3D3262273298%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F708857%252FResonetics_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F708857%252FResonetics_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F708857%2FResonetics_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/resonetics-ubernimmt-das-geschaft-von-saes-medical-nitinol-301716609.htmlPressekontakt:Justin Miller,Resonetics,jmiller@resonetics.com,Brittany Berliner,Carlyle,Brittany.Berliner@carlyle.com,Andrew Johnson,GTCR,Andrew.Johnson@gtcr.comOriginal-Content von: Resonetics, übermittelt durch news aktuell