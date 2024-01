Resonance Health Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Resonance Health-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,05 AUD, was 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei einer kürzeren Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,06 AUD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Resonance Health liegt auf 7-Tage-Basis bei 36,36 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen neutralen Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Werte, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Resonance Health in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich positive Themen, die ein insgesamt positives Stimmungsbild der Anleger widerspiegeln. Dadurch erhält Resonance Health auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.