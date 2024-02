Resona Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Resona-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,1 ebenfalls stabil und führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Neutral"-Rating für die Resona-Aktie.

Die Diskussionen über Resona in den sozialen Medien zeigen derzeit keine eindeutige Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen über das Unternehmen angesprochen. Basierend darauf stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Resona in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Resona derzeit auf 752,47 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 829,3 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,21 Prozent, was auf eine "Gut"-Bewertung hindeutet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 772,03 JPY, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Resona können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Resona in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".