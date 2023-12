Resona Holdings Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was die Anleger positiv stimmen dürfte. Das Stimmungsbarometer zeigte sich über sechs Tage hinweg positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie durch die Redaktion führt.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Resona ist positiv, wie aus der Diskussionsintensität und der Veränderung der Stimmung hervorgeht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsveränderung eine positive Tendenz, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Resona-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung, da auch hier weder überkauft noch überverkauft festgestellt wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Resona-Aktie derzeit -7,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Resona-Aktie aufgrund der langfristigen und technischen Analysen.