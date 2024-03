Resona Holdings Aktie: Die Bären zittern!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Resona war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl die Kommunikation weder positiv noch negativ war, zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negative Tendenzen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Resona abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Resona-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 773,16 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 951,2 JPY lag, was einer Abweichung von +23,03 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (826,64 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +15,07 Prozent auf und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Resona-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Resona führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Resona liegt bei 24,21, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 31,38 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.