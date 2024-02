Resolute Mining Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Resolute Mining":

Resolute Mining: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Ausschüttung von Dividenden bei Resolute Mining liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,38 %) als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse der Resolute Mining-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,4 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,345 AUD weicht davon um -13,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Selbst der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,41 AUD) weist einen Unterschied von -15,85 Prozent auf, was auch hier zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Resolute Mining eingestellt waren. Es gab vier positive und ein negatives Feedback, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Resolute Mining aktuell 7,6, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass Resolute Mining in Bezug auf Dividenden, technische Analyse, Anlegerstimmung und fundamentale Aspekte gemischte Bewertungen erhält, wobei die Aktie insgesamt als unterbewertet angesehen wird.