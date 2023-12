Resol Holdings Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Resol liegt bei 34,78, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt, dass der RSI für Resol bei 42 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Resol-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 4914,63 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5450 JPY, was einer Differenz von +10,89 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (5250,3 JPY) liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+3,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Resol in der einfachen Charttechnik jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Resol in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Resol, wodurch die Aktie eine weitere "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Resol, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.