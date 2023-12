Resmed Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "ResMed":

Das Unternehmen Resmed wird derzeit unter dem Branchendurchschnitt bewertet. Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,91 liegt das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 98,56 in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Anlegerstimmung wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Aktie führt. Auch die Performance von Resmed in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -15,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Zusätzlich fällt die Dividendenpolitik von Resmed negativ aus, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -87,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Aufgrund dieser Faktoren erhalten die Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt zeigt sich also, dass Resmed derzeit aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch aufgrund der negativen Anlegerstimmung, der schlechten Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie der ungünstigen Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhält.