Resmed Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Gesundheitsfirma Resmed hat eine Dividendenpolitik, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als schlecht bewertet wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell -1,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Resmed in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -4686,71 Prozent im Branchenvergleich gezeigt, während der Sektor "Gesundheitspflege" eine mittlere Rendite von 1420,21 Prozent erzielte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Resmed in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv bewertet, was zu einer Langzeiteinstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 227 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,9 Prozent ergibt und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Resmed-Aktie bei 175,47 USD liegt, was als positiv eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 194,18 USD, was einen Abstand von +10,66 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Abstand von +5,17 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Gesamtbewertung führt.