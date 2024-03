Resimac-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Resimac-Aktie wird technisch analysiert und dabei verschiedene Aspekte betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 1,12 AUD, was einer Abweichung von +2,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +14,29 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Gut" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet werden analysiert, da diese Stimmungen verstärken oder sogar drehen können. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Resimac eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Resimac von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Zur Einschätzung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25 Punkte, was darauf hinweist, dass Resimac momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.