Resimac Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Betrachtung von Resimac stützen wir uns auf den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den 25-Tage-RSI. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 77,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Resimac-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 53,4, was darauf hindeutet, dass Resimac weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Resimac daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Resimac liegt bei 0,97 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 1,09 AUD gehandelt wird. Dies ergibt einen Abstand von +12,37 Prozent und die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,08 AUD, was einer Differenz von +0,93 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Zusammenhang mit Resimac konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Resimac daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Resimac von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.