Resimac Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Resimac eingestellt waren. In den letzten 11 Tagen konzentrierte sich die Diskussion hauptsächlich auf positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Resimac daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung, insgesamt also ein "Gut"-Rating.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Resimac auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 13,89 Punkten als überverkauft gilt. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Resimac-Aktie bei 0,93 AUD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,02 AUD (+9,68 Prozent Abweichung) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,89 AUD über dem letzten Schlusskurs (+14,61 Prozent). Insgesamt erhält Resimac daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Resimac also eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.