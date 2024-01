Resideo, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Resideo liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Resideo zahlt. Dieser Wert liegt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Bauprodukte-Branche. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Resideo derzeit bei 87,76 liegt, was als überkauft gilt und somit eine Einstufung von "Schlecht" erhält. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Resideo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,86 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,5 USD liegt, was einer Abweichung von +3,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 16,91 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral".