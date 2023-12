Resideo Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Resideo auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,46 Punkte, was darauf hindeutet, dass Resideo momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 23,26, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Resideo derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,96 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analyse der Stimmung rund um Resideo auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Fundamental betrachtet weist Resideo ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,18. Dies deutet darauf hin, dass Resideo aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.