Resideo Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Resideo. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Resideo derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird. Daher wird das Rating auch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben jedoch ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Resideo wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, wenn es um die Anlegerstimmung geht.

In Bezug auf die Dividende fällt Resideo im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte mit einer Dividende von 0 % deutlich niedriger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 17,08 USD nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,78 USD abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 17,53 USD, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.