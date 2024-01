Residential Secure Income Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Residential Secure Income PLC als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume, wobei ein Wert zwischen 0 und 100 vergeben wird. Für die Residential Secure Income PLC-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 47,62 und ein RSI25-Wert von 56,47. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Residential Secure Income PLC-Aktie als "Neutral" eingestuft werden. Die Kommunikation im Netz hat in den vergangenen Monaten keine signifikanten Veränderungen gezeigt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Residential Secure Income PLC derzeit bei 62,53 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 58,4 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,92 GBP, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in eine positive Richtung, und die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Residential Secure Income PLC ausgetauscht. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken.