Residential Secure Income Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Residential Secure Income PLC wird nun der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,54 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 67,36 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Residential Secure Income PLC daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Residential Secure Income PLC, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Residential Secure Income PLC-Aktie beträgt derzeit 83,54 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 48,8 GBP liegt (-41,58 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 78,11 GBP unter dem letzten Schlusskurs (-37,52 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Residential Secure Income PLC somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusätzlich wird die langfristige Kommunikation im Netz als weicher Faktor für die Bewertung einer Aktie betrachtet. Die Diskussionsintensität für Residential Secure Income PLC zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Residential Secure Income PLC daher als "Neutral"-Wert eingestuft.