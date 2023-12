Resgreen Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Financial Institutions":

In den letzten zwei Wochen wurde über Resgreen besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass an acht Tagen positive Diskussionen überwogen und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung gemäß des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Resgreen bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,009 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des -10-prozentigen Abstands zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was ebenfalls zu einem -10-prozentigen Abstand und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Aktie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet im Zusammenhang mit der Aktie ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der starken Änderung in der Diskussionsintensität und der positiven Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für Resgreen.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der für Resgreen einen aktuellen Wert von 40,2 zeigt, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung der Anleger in Bezug auf Resgreen, jedoch werden auch technische Indikatoren berücksichtigt, die zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führen. Die Aktie wird daher als neutral eingestuft.