Reservoir Media Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. An einem Tag war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An den anderen beiden Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Reservoir Media gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment damit eine "Gut"-Einschätzung.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt für Reservoir Media einen Wert von 29,41, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 20,37 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz über Reservoir Media zeigt sich eine normale Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Reservoir Media daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht für Reservoir Media. Der aktuelle Kurs liegt um 20,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Plus von 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.