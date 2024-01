Reservoir Media Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Analysten bewerten die Reservoir Media insgesamt positiv. Von den in den letzten 12 Monaten befragten Analysten erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung, mit 1 Kaufempfehlung und 0 neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Reservoir Media liegt bei 13 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 83,62 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 7,08 USD notierte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Reservoir Media bei 6,04 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,08 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD200 von +17,22 Prozent und zum GD50 von +13,46 Prozent in den vergangenen 50 Tagen.

Das Sentiment und der Buzz um Reservoir Media zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, mit hauptsächlich negativen Themen in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.