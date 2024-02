Reservoir Media Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Reservoir Media wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 49,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,67, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Reservoir Media in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Reservoir Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,88 USD liegt also deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Reservoir Media-Aktie sind alle als "gut" eingestuft worden. Es gibt keine neuen Analystenupdates, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 88,95 Prozent steigen. Insgesamt erhält Reservoir Media somit von den Analysten ein "gut"-Rating.