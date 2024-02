Reserve Petroleum Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Reserve Petroleum mit gemischten Signalen

Die Reserve Petroleum-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,75 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,67 Prozent deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs von 175 USD lediglich 0,9 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 173,17 USD auf, was einem Abstand von +1,06 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) lediglich 16,7 beträgt, während das Branchen-KGV bei 27,45 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt jeweils bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild für die Reserve Petroleum-Aktie, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse, die fundamentale Bewertung als auch den RSI.