Republic Services löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Republic Services wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 29,63 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 1354 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,87 Prozent, wobei Republic Services mit 21,76 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Republic Services eingestellt. Basierend auf diesem Sentiment wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Republic Services liegt derzeit bei 30,99 Euro, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Dividende weist Republic Services derzeit eine Rendite von 1,48 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.