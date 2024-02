Republic Services Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Republic Services hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Republic Services. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 166,13 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -7,64 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Republic Services daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Republic Services veröffentlicht. Allerdings wurde in letzter Zeit auch viel über negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Die Analyse zeigt, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Republic Services in den letzten Wochen stark eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Republic Services liegt bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält Republic Services daher eine "Gut"-Bewertung.