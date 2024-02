Republic Services Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Republic Services hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einem Wert von 203,15 Prozent unter dem Durchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -4,29 Prozent, wobei Republic Services aktuell 45,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion auf Plattformen der sozialen Medien derzeit keine klare Richtung. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zudem wurden fünf Handelssignale ermittelt, wovon 5 als gut und 0 als schlecht eingestuft wurden. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Republic Services in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,25 Prozent, was 3,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Republic Services. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.