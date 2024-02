Republic Healthcare Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Republic Healthcare hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,095 HKD erreicht, was +5,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die kurzfristige Einschätzung daher als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu liegt die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) bei -32,14 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Republic Healthcare liegt bei 319,11, was deutlich über dem Branchenmittel "Gesundheitsdienstleister" von 19,6 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Republic Healthcare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,45 Prozent erzielt, womit sie 30,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -22,69 Prozent, wobei Republic Healthcare aktuell 34,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.