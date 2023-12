Republic Healthcare Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Aktienkurs von Republic Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche eine Unterperformance von 27,11 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt bei -9,15 Prozent, wobei Republic Healthcare aktuell 24,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Republic Healthcare liegt bei 65,63, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Dies gilt sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Republic Healthcare festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Republic Healthcare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Die Differenz beträgt 3,89 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.