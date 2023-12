Republic Healthcare Aktie: Immer langsam!

Die Diskussionen rund um Republic Healthcare auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Republic Healthcare als "Neutral" angemessen bewertet werden kann.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Republic Healthcare liegt bei 32,26, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse ist Republic Healthcare aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 319,11, was einem Abstand von 1131 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,92 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Republic Healthcare aktuell bei 0,16 HKD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,101 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -36,88 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,1 HKD erreicht, was einer Differenz von +1 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".