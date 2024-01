Republic Healthcare Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Bei Republic Healthcare gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 319,11 liegt mit 1146 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleistungssektor, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Republic Healthcare mit -44,24 Prozent mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche insgesamt liegt die Rendite mit 28,44 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Republic Healthcare hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 59,7, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Republic Healthcare-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.