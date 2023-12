Republic Healthcare Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die aktuelle Dividende von Republic Healthcare liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 3,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,82 %). Diese große Differenz führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Republic Healthcare in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Republic Healthcare ergibt sich ein RSI von 32,26 und ein RSI25 von 53,45, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Republic Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,96 Prozent erzielt, was 23,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Gesundheitspflege liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche Gesundheitsdienstleister, die eine mittlere jährliche Rendite von -11,01 Prozent aufweisen, liegt Republic Healthcare aktuell 22,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.