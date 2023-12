Republic First Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Republic First wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Republic First war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Insofern erhält die Aktie von Republic First bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Republic First im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Republic First. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bezüglich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Republic First bei einem Wert von 0. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,57) unter dem Durchschnitt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Republic First damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Republic First derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 138,66 %. Mit einer Differenz von lediglich 138,66 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.