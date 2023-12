Republic First Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den letzten vier Wochen konnten bei der Aktie von Republic First eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Republic First ein "Schlecht"-Rating, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,67 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0255 USD liegt, was einer Abweichung von -96,19 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,1 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-74,5 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Republic First-Aktie in den vergangenen 12 Monaten bei -98,92 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,02 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -99,95 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,91 Prozent im letzten Jahr hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 109,83 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Republic First-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Republic First in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral bewertet. Negative Themen beherrschten in den letzten Tagen insbesondere die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

