Republic First Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Republic First-Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Auch die technische Analyse zeigt negative Signale, da der gleitende Durchschnittskurs einen deutlichen Abwärtstrend aufweist. Der GD200 liegt bei 0,74 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0416 USD liegt, was einer Abweichung von -94,38 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Auch der GD50 liegt mit 0,12 USD weit unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 0,36 ist die Republic First deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,94, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Jedoch zeigt der Relative Strength-Index gemischte Signale. Der RSI7 von 91,33 und der RSI25 von 59,71 führen zu einer "Schlecht"- und einer "Neutral"-Einstufung nach sich ziehen. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.