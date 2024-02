Republic Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs der Republic -Ky weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 21,86 Prozent auf, was mehr als 151632 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,3 Prozent verzeichnete, liegt die Republic -Ky mit 22,16 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Republic -Ky Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Republic -Ky daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Republic -Ky eingestellt waren. Es gab 11 Tage lang eine vorwiegend positive Diskussion, während es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Republic -Ky daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Republic -Ky als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,31, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 57,97 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.