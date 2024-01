Republic Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie von Republic -Ky wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Neben harten Fakten spielt auch die Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wurde die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich optimistisch gestimmt und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Republic -Ky-Aktie beträgt 35, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Republic -Ky in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche und 17,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.