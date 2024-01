Republic Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Republic-Ky-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (69,53 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (34,88 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Republic-Ky-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,07 Prozent erzielt, was 23,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,97 Prozent, und die Republic-Ky-Aktie übertrifft diesen Wert um 33,1 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Republic-Ky ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Bewertung der Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.