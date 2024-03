Repsol Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Repsol liegt bei 72,62, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Repsol bei 36 liegt, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Repsol-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 13,91 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,42 EUR liegt, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 13,73 EUR, der letzte Schlusskurs liegt darüber bei 5,03 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird die Repsol-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Repsol wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Repsol auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ziehen. In den vergangenen vier Wochen konnten bei Repsol keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Repsol auf dieser Stufe führt.