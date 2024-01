Repsol Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Repsol":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Für Repsol liegt der RSI bei 59,12, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 55,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Online-Nutzern bestimmt. Bei Repsol zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Repsol bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Repsol besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Repsol insgesamt eine "Gut"-Bewertung bezüglich des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Repsol-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 13,86 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs von 13,45 EUR weicht somit um -2,96 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,88 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,1 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Repsol-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.