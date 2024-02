Repsol Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Bewertungen für Aktien. In Bezug auf Repsol wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Diskussionen über Repsol in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen haben sich positive Meinungen gehäuft, und es wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Es konnten auch neun Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Repsol aktuell überverkauft ist, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt ebenfalls ein Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Repsol derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 13,85 EUR, womit der Kurs der Aktie um +5,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,55 EUR, was einer Abweichung von +7,56 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft.