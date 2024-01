Repsol Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Repsol heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass Repsol weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt mit einem Wert von 56,32 ebenfalls an, dass Repsol weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Repsol-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Repsol zeigte sich eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Repsol verläuft aktuell bei 13,86 EUR, was die Einstufung "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 13,76 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -0,72 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der GD50, hat derzeit ein Niveau von 13,79 EUR angenommen, was einer aktuellen Differenz von -0,22 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Stimmung rund um Repsol wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen auf. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (7 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt wird Repsol hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.