Repro MedSystems Aktie: Reine Nervensache!

Gemäß einer Analyse von 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Koru Medical-Aktie 3 "Gut"-Bewertungen, während es keine "Neutralen" oder "Schlechten" Bewertungen gab. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Koru Medical veröffentlicht. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 4,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 76,87 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,45 USD steigen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung lautet "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Koru Medical liegt bei 40,43 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 42,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Koru Medical mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (89,12 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Koru Medical. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

