Repro MedSystems Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Koru Medical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,03 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,23 USD weicht somit um -26,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,29 USD, was einer Abweichung von -2,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Koru Medical-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite von Koru Medical mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Gesundheitswesens Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 89,56 Prozentpunkten erzielt.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 2 Bewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 90,58 Prozent bedeutet. Somit erhält Koru Medical in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Koru Medical-Aktie, mit einer neutralen charttechnischen Bewertung, einer positiven Anlegerstimmung und einer negativen Dividendenbewertung. Die Analysten sehen jedoch ein erhebliches Aufwärtspotential und empfehlen die Aktie dementsprechend.