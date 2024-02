Repro MedSystems Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Koru Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,79 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,15 USD, was einer Abweichung von -22,94 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 2,23 USD, was einer Abweichung von -3,59 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Langfristig betrachtet, wird die Koru Medical-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vorliegen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 50 Tagen, und das Kursziel der Analysten liegt bei 4,25 USD. Dies würde in Zukunft eine Performance von 97,67 Prozent bedeuten und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Koru Medical-Aktie bei 47,83 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Koru Medical derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90,93 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz beträgt lediglich 90,93 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Koru Medical-Aktie, die auf der charttechnischen Analyse als "Neutral" und auf der langfristigen Analysteneinschätzung als "Gut" eingestuft wird. Dies wird auch durch den neutralen RSI und die niedrige Dividendenrendite bestätigt.